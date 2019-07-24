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ATV’ye ödül yağmuru… ’nin Reyyan’ı geceye damga vurdu!

Önceki akşam 'Türkiye Lider Marka Ödülleri 2019'a atv'nin başarılı oyuncuları damga vurdu. Düzenlenen törende atv'nin reyting rekortmeni dizisi ''nin başrolü , 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' seçildi.

Giriş Tarihi: 24.7.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 10:27
ATV’ye ödül yağmuru… Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin geceye damga vurdu!

ÖDÜL YAĞMURU

Ödülünü alkışlar eşliğinde alan Ebru Şahin, şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Kalbimizle yaptığımız işle takdir görmek çok güzel. Desteğiniz için teşekkürler." Gecede 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış da 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

'Kimse Bilmez' dizisindeki 'Pilot' karakteriyle beğeni toplayan Burak Serdar Şanal da 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu' ödülünü aldı. İlk kez ödül alan 27 yaşındaki oyuncunun heyecanı yüzüne yansımıştı.

HANDE YENER'DEN GÖRSEL ŞOV

Törende sahne alan Hande Yener, şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da geceye renk kattı. Yener, performansıyla büyük alkış aldı.

Özlem Ada Şahin’den duygusal paylaşım…

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ATV’ye ödül yağmuru… Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin geceye damga vurdu!
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