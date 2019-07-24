ATV’ye ödül yağmuru… Hercai’nin Reyyan’ı Ebru Şahin geceye damga vurdu!

ÖDÜL YAĞMURU

Ödülünü alkışlar eşliğinde alan Ebru Şahin, şu sözlerle duygularını dile getirdi: "Kalbimizle yaptığımız işle takdir görmek çok güzel. Desteğiniz için teşekkürler." Gecede 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Murat Ünalmış da 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

'Kimse Bilmez' dizisindeki 'Pilot' karakteriyle beğeni toplayan Burak Serdar Şanal da 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizi Oyuncusu' ödülünü aldı. İlk kez ödül alan 27 yaşındaki oyuncunun heyecanı yüzüne yansımıştı.

HANDE YENER'DEN GÖRSEL ŞOV

Törende sahne alan Hande Yener, şarkılarının yanı sıra şovlarıyla da geceye renk kattı. Yener, performansıyla büyük alkış aldı.