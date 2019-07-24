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Sahiller cıvıl cıvıl

Giriş Tarihi: 24.7.2019
Sahiller cıvıl cıvıl
Bodrum'u sevdiler
ESRA Akkaya, oğlu Alex ile birlikte Bodrum'da. Akkaya, geçtiğimiz günlerde oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını 'Biz bir süre buradayız' notuyla paylaştı.

'TEK TERLİĞİM, KIZIM VE BEN'
İLKER Kızmaz, kızı Naz ile birlikte Bodrum'da poz verdi. Kızmaz, paylaştığı fotoğrafın altına 'Tek terliğim, ben ve Naz çok mutluyuz' diye yazdı.

KOYLARI GEZİYOR
EBRU Şallı tatilde teknesiyle koyları geziyor. Şallı, sosyal medyada hem tatilinden kareler paylaşıyor, hem de moda ve sağlık konularında tüyolar veriyor.

ÇOCUKLARLA AYI VE ASLAN BESLEDİ
OYUNCU Wilma Elles, önceki gün çocukları Milat ve Melodi ile birlikte hayvanat bahçesine gitti. Elles, çocuklarıyla birlikte yavru aslan ve yavru ayı besledi.
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Sahiller cıvıl cıvıl
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