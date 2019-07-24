Sahiller cıvıl cıvıl

BUGÜN NELER OLDU

Bodrum'u sevdilerESRA Akkaya, oğlu Alex ile birlikte Bodrum'da. Akkaya, geçtiğimiz günlerde oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını 'Biz bir süre buradayız' notuyla paylaştı.İLKER Kızmaz, kızı Naz ile birlikte Bodrum'da poz verdi. Kızmaz, paylaştığı fotoğrafın altına 'Tek terliğim, ben ve Naz çok mutluyuz' diye yazdı.EBRU Şallı tatilde teknesiyle koyları geziyor. Şallı, sosyal medyada hem tatilinden kareler paylaşıyor, hem de moda ve sağlık konularında tüyolar veriyor.OYUNCU Wilma Elles, önceki gün çocukları Milat ve Melodi ile birlikte hayvanat bahçesine gitti. Elles, çocuklarıyla birlikte yavru aslan ve yavru ayı besledi.