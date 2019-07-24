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Sinemaseverlere çifte bayram!

Komşu Kızı afişi ile kahkahaya davet ediyor. Başrollerinde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer ve Emre Altuğ’un rol aldığı ; 2 Ağustos’taki vizyon öncesi afişi ile sinemaseveri yeniden gülmeye davet ediyor.

HAKAN HASTAOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 24.7.2019 11:22
Sinemaseverlere çifte bayram!

2 Ağustos'ta vizyona çıkacak olan filmin Kurban Bayram'ı süresince de gösterimde olması Geniş Aile serisini bekleyenler arasında "komedi severlere çifte bayram" olarak yorumlandı. Cevahir ve Ulvi'nin bitmeyen maceralarında bu kez komşu kızı etkin olacak. "Biz bu düğünü bozarız" diyerek 'Aşk'a giderken 'Bela'ya toslayan fenomen ikilinin başından geçen komik olayların anlatıldığı filmin senaristi ve yönetmeni Cüneyt İnay.

Geniş Aile Komşu Kızı sosyal medyada yayınlanan fragmanı ile sinemaseverlerden tam not aldı.

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Sinemaseverlere çifte bayram!
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