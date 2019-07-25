Açıkhava’da rüya gibi beş gün

BUGÜN NELER OLDU

Ebru Gündeş, beş gün üst üst sahneye çıktığı fizy Açıkhava konserler serisini muhteşem bir finalle sonlandırdı. Poll Production organizasyonuyla düzenlenen her konseri kapalı gişe olarak gerçekleştiren Gündeş, son konser öncesi 270 kişilik ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Güçlü yorumcu, beş günde toplam 28 bin 128 kişiye şarkılarını söyledi. Gündeş, son konserinde duygularını şöyle ifade etti: "Bugün beşinci gün, heyecanımın geçmesi lazımdı ama büyüdü. İyi ki varsınız. 'Biletler tükendi. Harbiye'de 5 bin kişi seni bekliyor' dediklerinde rüyadayım sandım. Bana bu rüyayı yaşattığınız için teşekkür ediyorum."