Berkay büyük alkış aldı

Konserine "İnanırım" şarkısıyla başlayan Berkay, eski ve yeni şarkılarını Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişiyle birlikte söyledi. Konserin ilk bölümüne Dolce Gabbana , ikinci bölümde ise Bagozza imzalı kıyafet ile çıkan Berkay 140 kişilik bir ekibin çalıştığı konserde söylediği şarkılarla bol bol alkış aldı. Berkay'ın muhteşem performansına eşlik eden görsel şovları ise en az şarkıları kadar beğeni topladı.

ÖZEL TASARIM SAHNE…

Berkay'ın farklı tarzlara dokunan müziğini yansıtabilmesi adına sahne çok boyutlu hazırlandı. Görsel show içeriği, yine sahne tasarımını da yapan Selçuk Güçer liderliğindeki çok uluslu bir ekip tarafından oluşturuldu. Bu benzersiz şov için özel olarak hazırlanan görüntüler 3 aya yayılan bir sürede Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'da tasarlandı. Görsellerin hazırlanmasında üç boyutlu illüzyonlar oluşturacak teknikler kullanıldı. Sahnenin bazı şarkılarda gösterinin etkin bir unsuru, bazı şarkılarda da dekor olarak kullanıldığı konser için Türkiye'de bir ilk olarak "yaşayan" bir sahne tasarlandı. Renk efektleri ve ışık oyunlarıyla görsel bir şölene dönüşen konseri için Berkay, 200 bin TL harcadı.

AÇIKHAVA'DA ARABESK RÜZGARI ESTİ

Kendine farklı bir kitle yaratan Berkay Taburcu, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, Sen Varsın, Benim Hikayem gibi sevilen şarkılarından sonra arabesk şarkılara geçti. "Ağla Gözüm, Beni Benden Alırsan", "Hani Bekleyecektin", "Kaç Kadeh Kırıldı", "Nasip Değilmiş" şarkılarıyla arabesk rüzgarına kapılan seyirciler, konserin ikinci yarısında ise Berkay'ın enerjisiyle ayağa kalkarak durmadan dans etti.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Berkay 'ı Harbiye Açıkhava konserinde Enis Arıkan, Zeynep Bastık, Hazal Filiz Küçükköse, Buse Terim, Volkan Bahçekapılı gibi sanat , sosyete ve iş dünyasından bir çok ünlü isim de yalnız bırakmadı…