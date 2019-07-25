Emrah yine şaşırttı! Emrah bu kez de…

Müzik ve sinemadan kazandıklarını ticarete yatıran şarkıcı Emrah, bu kez sürpriz bir yatırımla gündeme geldi. Şarkıcı Emrah, rahat yolculuk yapmak ve ailesiyle gözlerden uzak kalmak için deniz uçağı satın alıyor. Emrah 16 kişilik uçak için işlemlere başladı. Emrah’ın daha rahat yolculuk yapabilmek için almaya hazırlandığı uçağın fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:21Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:26
Şarkıcı Emrah, eşi Sibel Erdoğan, kızı Eleysa ve oğlu Elyasa ile çıkacağı tatillerde daha rahat yolculuk yapabilmek için deniz uçağı almaya karar verdi.