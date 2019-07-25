Güzel oyuncu Fahriye Evcen işini şansa bırakmıyor! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan için…

Oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, kendini eğitime verdi. Güzel oyuncu, kişisel gelişimi ve bebeğinin bakımı için uzmanlardan bilgiler alıyor.

FAHRİYE EVCEN "EĞİTİM ŞART" DEDİ

Eşi Burak Özçivit'le oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi. Oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. 33 yaşında anne olan Evcen, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor. Doğum sonrası fazlalıklarından kurtulmak için pilatese başlayan oyuncu, sadece organik yiyecekler tüketip organik ürünler kullanıyor. Oyuncu, Prof. Dr. Sinan Canan'ı da sosyal medyada takibe aldı.