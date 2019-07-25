Haberler > Günaydın Haberleri > Güzel oyuncu Fahriye Evcen işini şansa bırakmıyor! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan için…

Güzel oyuncu işini şansa bırakmıyor! ’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan için…

'le oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan , "Eğitim şart" dedi. Oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. 33 yaşında anne olan Fahriye Evcen, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor. İşte Fahriye Evcen’in oğlu Karan’ın için aldığı eğitimler…

Giriş Tarihi: 25.7.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 11:03
Güzel oyuncu Fahriye Evcen işini şansa bırakmıyor! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan için…

Oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan , kendini eğitime verdi. Güzel oyuncu, kişisel gelişimi ve bebeğinin bakımı için uzmanlardan bilgiler alıyor.

FAHRİYE EVCEN "EĞİTİM ŞART" DEDİ

Eşi 'le oğlu Karan'ı Nisan'da kucağına alan Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi. Oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. 33 yaşında anne olan Evcen, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor. Doğum sonrası fazlalıklarından kurtulmak için pilatese başlayan oyuncu, sadece organik yiyecekler tüketip organik ürünler kullanıyor. Oyuncu, Prof. Dr. Sinan Canan'ı da sosyal medyada takibe aldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Fahriye Evcen işini şansa bırakmıyor! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen oğlu Karan için…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN