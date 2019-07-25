Nusret Gökçe'den J Balvin'e davet: Gel bende kal kardeşim

Üç Latin Grammy ödüllü, Kolombiyalı şarkıcı J Balvin; Maximize ve TemaCC organizasyonuyla yarın Küçükçiftlik Park'ta konser verecek. Ünlü sanatçı, İstanbul'da Ritz Carlton Hotel'de konaklayacaktı ancak "Balvin benim kardeşim" diyen ünlü şef Nusret Gökçe'nin telefonuyla otelini değiştirdi.







Nusret, doğum gününe bile çağırdığı yakın arkadaşı Balvin'i arayıp 'İstanbul'da kalacağın tek yer benim otelim olur. Bende kalacaksın' dedi. Bu jest karşısında J Balvin, geçtiğimiz aylarda Nusret'in satın aldığı Park Hyatt Hotel'de konaklamaya karar verdi.







J Balvin'in yarınki konserinde birçok Türk şarkıcı da sahneye çıkacak. Son dönemin en sevilen şarkıcısı Edis, rap müziğin popüler isimleri Anıl Piyancı ve Khonktar, son dönemde yıldızı parlayan Abdullah İnal ve Aybüke Albere, performans sergileyecek isimler arasında.

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