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Elif Ceren Balıkçı'nın son halini görenler tanıyamadı! Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'yı tanımayınız yoktur 2013 yılında yayınlanan ve seyircinin elinden mendili düşmeyen dizinin boşrol oyuncusu Özgü Namal'ın çocukluğunu canlandıran Elif Ceren Balıkçı, şimdi ise görenler gözlerine inanamadı

Giriş Tarihi: 25.7.2019 23:12 Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 23:24