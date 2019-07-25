Elif Ceren Balıkçı'nın son halini görenler tanıyamadı!
Bir dönemin çocuk yıldızlarından biri olan Elif Ceren Balıkçı'yı tanımayınız yoktur 2013 yılında yayınlanan ve seyircinin elinden mendili düşmeyen dizinin boşrol oyuncusu Özgü Namal'ın çocukluğunu canlandıran Elif Ceren Balıkçı, şimdi ise görenler gözlerine inanamadı
Giriş Tarihi: 25.7.2019 23:12Güncelleme Tarihi: 25.7.2019 23:24
2013 yılında yayınlanan ve başrollerinde Özgü Namal, Burçin Terzioğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Merhamet dizisi, buruk hikayesiyle her bölümünde seyirciyi gözyaşlarına boğmayı başarıyordu.