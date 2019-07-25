Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 25 Temmuz 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 25 Temmuz 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 25 Temmuz 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "6 madde ile astroloji" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür -Venüs kavuşumu teknoloji çeteleri, hackerlar hakkında çıkabilecek haberleri işaret ediyor. Rusya, Çin, Fransa ve İran daha da fazla konuşulmaya başlanırken, dost ile düşmanın yer değiştirdiği olaylar göreceğiz.

Koç: Ay, sabit burç etkisinde! Bugün yaptığın konuşmalarda tam olarak ne istediğini ifade etmekte zorlanabilirsin. Bireysel hareket ederek kendi iç sesini dinlemek isteyeceksin. Hiç beklemediğin bir anda eline bir miktar para geçebilir. Yeni bir yatırım yapmak adına maddi anlamda harcamalarını ve banka hesaplarını kontrol etme ihtiyacı hissedebilirsin.

Boğa: Maddi konularla uğraşmak yoracak! Bir süredir aksattığın ödemeler karşına sorun olarak çıkabilir. Bugün sosyalleşme ve entelektüel faaliyetler içinde bulunabilir, bir sosyal sorumluluk projesi içinde yer alabilirsin. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan geçmişten gelen bir telefon ya da mesajla tekrar eskiye dönmeyi düşünebilirsin.

İkizler: Ev hayatında artan işler ve yoğun iş temposu üzerindeki baskıları artırabilir. Kendini dinlemek, biraz uzaklaşmak istesen de yeterli zamanı bulamayabilirsin. Ancak merak etme iletişimdeki yeteneklerini ortaya koyman bazı fırsatları yakalamanda kolaylık sağlayacak. Geri dönüşler başlıyor. Başvuruda bulunduğun kredi ya da iş başvurundan geri dönüş alabilirsin.