Berkay, Açıkhava’da arabesk rüzgarı estirdi

BUGÜN NELER OLDU

Berkay, Turkcell Yıldızlı Geceler konser serisi kapsamında Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Poll Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen gecede, sanatçının ilk sürprizi özel tasarlanmış sahnesiydi. Sahne şovundaki görüntüler, üç ayda Birleşik Krallık, Almanya ve Hollanda'da tasarlandı. Görsellerin hazırlanmasında üç boyutlu illüzyonlar oluşturacak teknikler kullanıldı. Berkay, renk efektleri ve ışık oyunlarıyla şölene dönüşen konseri için 200 bin TL harcadı. Gecede kendi parçalarından sonra arabesk şarkılara geçen Berkay. 'Beni Benden Alırsan' ve 'Hani Bekleyecektin' gibi şarkılarla arabesk rüzgarı estirdi.