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Böyle cenaze görülmedi!

''da babalarının mirasına sahip olmak için iki kardeşin yaşadığı macerada yer alan cenaze töreni, sinemanın unutulmazları arasına girecek.

Giriş Tarihi: 26.7.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 15:56
Böyle cenaze görülmedi!

Mirasa sahip olmak için mezarlıkta çalışmak zorunda kalsanız ne yaparsınız?

İzleyiciyle 2 Ağustos'ta buluşacak olan 'Ölü Yatırım'ın iki kardeşi 'Ferit' ile 'Kerem', babalarının mirasına sahip olmak için bir mezarlıkta çalışmayı kabul ediyorlar ama başlarına gelmeyen de kalmıyor.

Neslihan Yıldız Alak'ın yönettiği 'Ölü Yatırım'da başrolleri filmin senaryosunu da yazan Serkan Dağlı, Anıl Çelik, Öykü Çelik, Köksal Engür, Ceren Kaplakarslan ve Nursel Köse paylaştı.

Filmin unutulmaz sahnelerinden biri de cenaze töreni olacak.

Mirasına sahip olabilmek için babalarının son arzusunu yerine getiren 'Ferit' ile 'Kerem' adlı kardeşlerin içine girdikleri macera izleyiciye sinema salonlarında keyifli saatler yaşatacak

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Böyle cenaze görülmedi!
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