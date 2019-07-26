‘Çapsız soytarı’

BUGÜN NELER OLDU

Günaydın, Elif Gönlüm ile Gül Gölge arasındaki dedektif krizinin mahkemeye taşındığını yazdı. Ardından Gül Gölge, dün Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı:"Kirli oyunlar oynamasaydın şimdi bu halde olmazdın. Onuruma, aileme dil uzatılınca; beni değil senin tehditlerin, cihan gelse tutamaz. Bana olan gizli hayranlığın da bu yüzden... İki evladını düşünerek, umarım alacağın ceza, bu hayat dersinden ibaret olur."Gölge, Gönlüm'ün tuttuğu dedektifi kastederek şöyle devam etti: "Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum; 'revenge' (intikam) ne biliyor musunuz? Sizin adınıza açılmış kamu davası ve başsavcının isminin benim ölmüş babamın ismi olması..."