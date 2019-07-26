Haberler > Günaydın Haberleri > Emir Uyar Adriana Lima’nın kalbini fethetmişti ama… Magazin dünyası onları konuşuyor!

Emir Uyar Adriana Lima’nın kalbini fethetmişti ama… Magazin dünyası onları konuşuyor!

5 yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi alıp üzerine Türk bayrağı diken Emir Uyar, dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın kalbini fethet etti. Emir Uyar ile Adriana Lima konuşulmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta görüntülenmişti. Magazin dünyası son günlerde Adriana Lima ile Emir Uyar'ı konuşuyor. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülenmişti. Uyar ve Lima daha sonra bir partiye katılmışlardı. İkili daha sonra da Mikonos sokaklarında paparazzilere yakalandı. 15 gün önce flört etmeye başlayan taze aşıkların arasına hasretlik girdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Emir Uyar ile Adriana Lima’yı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
BÜLENT CANKURT Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 10:13
Emir Uyar Adriana Lima’nın kalbini fethetmişti ama… Magazin dünyası onları konuşuyor!

5 yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi alıp üzerine Türk bayrağı diken Emir Uyar, ay başında da dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın kalbini fethetmişti.

TAZE AŞIKLARIN ARASINA HASRETLİK GİRDİ

Mikonos'ta el ele görüntülenen çiftin aşkı, dünya magazin gündemine de bomba gibi düşmüştü. Öğrendim ki, 15 gün önce flört etmeye başlayan taze aşıkların arasına hasretlik girmiş! 5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan ve arayı açmadan yine bir Türk'e gönül veren Adriana Lima New York'a dönerken, Emir Uyar da İstanbul'a gelmiş.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emir Uyar Adriana Lima’nın kalbini fethetmişti ama… Magazin dünyası onları konuşuyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN