Haberler Günaydın Haberleri Emir Uyar Adriana Lima’nın kalbini fethetmişti ama… Magazin dünyası onları konuşuyor!

Emir Uyar Adriana Lima’nın kalbini fethetmişti ama… Magazin dünyası onları konuşuyor! 5 yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi alıp üzerine Türk bayrağı diken Emir Uyar, dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın kalbini fethet etti. Emir Uyar ile Adriana Lima konuşulmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta görüntülenmişti. Magazin dünyası son günlerde Adriana Lima ile Emir Uyar'ı konuşuyor. Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan ünlü model Adriana Lima, Türk iş adamı Emir Uyar ile samimi şekilde görüntülenmişti. Uyar ve Lima daha sonra bir partiye katılmışlardı. İkili daha sonra da Mikonos sokaklarında paparazzilere yakalandı. 15 gün önce flört etmeye başlayan taze aşıkların arasına hasretlik girdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, Emir Uyar ile Adriana Lima’yı kaleme aldı. İşte o yazı…