Emir Uyar Adriana Lima’nın kalbini fethetmişti ama… Magazin dünyası onları konuşuyor!

5 yıl önce Venedik'in en prestijli adası San Clemente'yi alıp üzerine Türk bayrağı diken Emir Uyar, ay başında da dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın kalbini fethetmişti.
TAZE AŞIKLARIN ARASINA HASRETLİK GİRDİ
Mikonos'ta el ele görüntülenen çiftin aşkı, dünya magazin gündemine de bomba gibi düşmüştü. Öğrendim ki, 15 gün önce flört etmeye başlayan taze aşıkların arasına hasretlik girmiş! 5 ay önce Metin Hara'dan ayrılan ve arayı açmadan yine bir Türk'e gönül veren Adriana Lima New York'a dönerken, Emir Uyar da İstanbul'a gelmiş.