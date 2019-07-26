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hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı!

, kendisinin peşine dedektif takıp özel görüntülerini çektiren ’le mahkemelik oldu. Gönlüm, dedektif Nuri K. ile hakim karşısına çıkacak. Günaydın, Elif Gönlüm ile Gül Gölge arasındaki dedektif krizinin mahkemeye taşındığını yazdı. Ardından Gül Gölge, dün Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı!

Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 11:36
Gül Gölge Elif Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı!

Günaydın, ile arasındaki dedektif krizinin mahkemeye taşındığını yazdı. Ardından Gül Gölge, dün Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı:

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Gül Gölge Elif Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı!
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