Gül Gölge Elif Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı!

Gül Gölge, kendisinin peşine dedektif takıp özel görüntülerini çektiren Elif Gönlüm’le mahkemelik oldu. Gönlüm, dedektif Nuri K. ile hakim karşısına çıkacak. Günaydın, Elif Gönlüm ile Gül Gölge arasındaki dedektif krizinin mahkemeye taşındığını yazdı. Ardından Gül Gölge, dün Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı!
Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:17Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 11:36
Günaydın, Elif Gönlüm ile Gül Gölge arasındaki dedektif krizinin mahkemeye taşındığını yazdı. Ardından Gül Gölge, dün Gönlüm hakkında zehir zemberek bir açıklama yaptı: