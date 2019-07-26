Sibel Tüzün ‘Davayı sadece kendi onurum için değil çocuklarımı da düşünerek açtım’

Bir erkek düşünün; hem çocuğunun nafakasını ödemiyor, hem de davalık olduğu eski eşine ağza alınmayacak sözler söylüyor. Kadınlık onurunu öyle aşağılayıcı sözler sarf etmiş ki, burada paylaşmaya utandım açıkçası. Kimden mi bahsediyorum? Şarkıcı Sibel Tüzün'ün eski eşi Ender Balcı'dan. Balcı'nın dava konusu olan mesajını okuyunca her şeyden önce bir kadın olarak çok üzüldüm. Sen çocuk yaptığın, geçmişte hayat arkadaşın olarak gördüğün bir kadının iffetine yönelik böyle çirkin sözler söyleyemezsin. Bu düpedüz hadsizlik. Bunun bir benzerini de Emre Aşık yapmıştı hatırlarsanız.