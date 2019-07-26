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‘Davayı sadece kendi onurum için değil çocuklarımı da düşünerek açtım’

Kendisi hakkında “Tüm kocalarını aldattı” diyen eski eşi Ender Balcı’yı mahkemeye veren ’ü aradım. Davayı kendisi ve çocuklarının onuru için açtığını söyleyen Tüzün, şunları söyledi: “Ben bir anneyim, çocuklarıma karşı sorumluluklarım var. Kimse benim hakkımda böyle konuşamaz.” Günaydın köşe yazarı Tuba Kalçık, Sibel Tüzün’ü kaleme aldı. İşte o yazı…

Tuba KALÇIK
TUBA KALÇIK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 26.7.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 26.7.2019 11:05
Sibel Tüzün ‘Davayı sadece kendi onurum için değil çocuklarımı da düşünerek açtım’

Bir erkek düşünün; hem çocuğunun nafakasını ödemiyor, hem de davalık olduğu eski eşine ağza alınmayacak sözler söylüyor. Kadınlık onurunu öyle aşağılayıcı sözler sarf etmiş ki, burada paylaşmaya utandım açıkçası. Kimden mi bahsediyorum? Şarkıcı 'ün eski eşi Ender Balcı'dan. Balcı'nın dava konusu olan mesajını okuyunca her şeyden önce bir kadın olarak çok üzüldüm. Sen çocuk yaptığın, geçmişte hayat arkadaşın olarak gördüğün bir kadının iffetine yönelik böyle çirkin sözler söyleyemezsin. Bu düpedüz hadsizlik. Bunun bir benzerini de Emre Aşık yapmıştı hatırlarsanız.

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Sibel Tüzün ‘Davayı sadece kendi onurum için değil çocuklarımı da düşünerek açtım’
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