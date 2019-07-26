Tatil gibi yok

Feryal Gülman'ın Alaçatı stili
Cemiyet hayatının ünlü ismi Feryal Gülman, bir süredir Çeşme Alaçatı'da yorgunluk atıyor. Gülman, geçtiğimiz günlerde sarı kıyafetiyle poz verdi.
Bahçede sebze meyve kontrolü
Gizem Karaca, İzmir'deki yazlıklarında dinleniyor. Karaca, önceki gün bahçesinde sebzemeyvelerle uğraştı.
Tekneden serin sulara
Oyuncu Melis Babadağ, Selimiye'de tekneden denize girdi. Babadağ, 'Okyanusta ölmez de insan, küçük bir koyda boğulur' diye paylaşım yaptı.
Gün batımında poz verdi
Oyuncu Sema Öztürk, Bodrum'da tatilde. Öztürk, gün batımında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
'Eti ile birbirimizi çok sevdik'
Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün Victorias Beach Club'ta at bindi. Hünel, at üstündeki fotoğrafını Instagram'ın Hikaye bölümünde paylaştı. Şarkıcı 'Eti ile kısa sürede çok sevdik birbirimizi' diye yazdı.
Haylaz Özge
Özge Borak'ın Çeşme tatili devam ediyor. Tatilini sosyal medyada paylayan Borak, geçtiğimiz günlerde 'Asla tezgaha oturma' yazısının bulunduğu mutfak tezgahının üstünde poz verdi.