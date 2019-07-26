Tatil gibi yok

BUGÜN NELER OLDU

Cemiyet hayatının ünlü ismi Feryal Gülman, bir süredir Çeşme Alaçatı'da yorgunluk atıyor. Gülman, geçtiğimiz günlerde sarı kıyafetiyle poz verdi.Gizem Karaca, İzmir'deki yazlıklarında dinleniyor. Karaca, önceki gün bahçesinde sebzemeyvelerle uğraştı.Oyuncu Melis Babadağ, Selimiye'de tekneden denize girdi. Babadağ, 'Okyanusta ölmez de insan, küçük bir koyda boğulur' diye paylaşım yaptı.Oyuncu Sema Öztürk, Bodrum'da tatilde. Öztürk, gün batımında çekilmiş fotoğrafını paylaştı.Bodrum'da tatil yapan şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün Victorias Beach Club'ta at bindi. Hünel, at üstündeki fotoğrafını Instagram'ın Hikaye bölümünde paylaştı. Şarkıcı 'Eti ile kısa sürede çok sevdik birbirimizi' diye yazdı.Özge Borak'ın Çeşme tatili devam ediyor. Tatilini sosyal medyada paylayan Borak, geçtiğimiz günlerde 'Asla tezgaha oturma' yazısının bulunduğu mutfak tezgahının üstünde poz verdi.