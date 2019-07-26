Yıldız Tilbe’den mazlumlar için kurban bağışı...

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüsanatçı Yıldız Tilbe, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi insanları unutmadı. Kurban vekaletini Deniz Feneri Derneği'ne veren Tilbe'nin isteği üzerine kesilecek 105 hisse kurban, Afrika'nın yoksul bölgeleri ile Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Geçtiğimiz aylarda Afrika'da susuzluk çeken bölgelere anne ve babası adına su kuyuları açtıran şarkıcı, "Yardım faaliyetlerine yaşamım boyunca devam edeceğim" dedi. Tilbe, Deniz Feneri Derneği'nin Ramazan Abi'si olarak bilinen ve hayatını yardıma adayan İbrahim Uğurlu'nun elini öptü. Uğurlu "Yıldız kızımın gönlü zengin, merhameti okyanus gibi. Kendisine garipler, yetimler, mazlumlar adına çok teşekkür ediyorum" dedi.