Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 26 Temmuz 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 26 Temmuz 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 26 Temmuz 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gökyüzünden Sohbetler Bitmez!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 TEMMUZ 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş -Neptün uyumsuzluğu siber saldırıları ve teknoloji savaşlarını banka ve ülkelerin güvenlik sistemleri üzerinden getirebilir. Merkür'ün geri hareketi etkisini hayatın her bölümünde gösterirken bir anlık hata ile gündeme gelen ünlü iş insanlarını ve sosyal medya kazalarını konuşabiliriz.

Koç: Kariyer hayatını şekillendirecek durumlar yaşayabilirsin. Atak ve cesur tavrın, işine hâkim oluşun özellikle üstlerinin dikkatini çekecek. Birkaç ay önce mezun olmuş ve iş arayışında olan bir Koç burcuysan, başvurulardan dönüş olmaması canını sıkabilir. Biraz daha sabırlı olmalı, bu süreci eğitim, kurs gibi alanlarla desteklemelisin.

Boğa: Ay, toprak burcunda hareket ediyor. Bugün birçok işe yetişeceksin. Çalışma hızın sayesinde başkalarına da yardımcı olacaksın. Zamanını en verimli şekilde kullanma çaban boşa gitmeyecek. İş hayatında sektör değiştirmek gibi bir planın varsa aradığın fırsat karşına çıkabilir. Özel bir sermaye borsa gibi yatırımların peşindeysen, bu dönemde paranı iyi finanse etmende fayda var.

İkizler: Hayata karşı daha dikkati ve titiz davranmaya çalışıyorsun. Yanlış ve doğru arasındaki keskin çizgiye daha duyarlı olduğun günlerden geçerken, hedeflerini tekrardan şekillendirmeyi deneyebilirsin. İş arayışında olan bir İkizler burcuysan, birkaç hafta önce yaptığın başvurudan geri dönüş alabilirsin.