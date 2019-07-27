‘İki hayalim de gerçek oldu’

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ve şarkıcı Derya Bedavacı, Bodrum Forte'de sahneye çıktı. Bedavacı, konserine Müslüm Gürses'in sevilen parçası 'Küskünüm' ile başladı. Kendisini dinleyenler arasında Hakan Altun da vardı. Programına Şenlendirici'yle birlikte devam eden Bedavacı, şöyle konuştu: "Yıllardır sahnede beraber olma hayalini kurduğum biri vardı. O kişi Şenlendirici'ydi. Bir diğer hayalim de Hakan Altun ile düet yapmaktı, o da 'Kavuşmalıyız' şarkısıyla gerçek oldu." Bedavacı, daha sonra Altun'u sahneye davet etti.