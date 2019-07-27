‘Kimse Bilmez’ kadrosuna sürpriz bir isim

8. BÖLÜME DAMGA VURACAK

Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, 8. bölümden itibaren tiyatro kökenli 19 yaşındaki Asya Taşkın damga vuracak. Dizide Kurtbey'in kızı 'Zeynep' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Asya Taşkın, rolüyle izleyiciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.