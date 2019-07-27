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‘Kimse Bilmez’ kadrosuna sürpriz bir isim

Salı akşamları atv’de yayınlanan ve her bölümüyle seyircisini farklı bir hikayenin içerisine alan Kimse Bilmez, oyuncu kadrosunu genişletiyor. atv’nin her bölümü merakla beklenen ve reyting sıralamasında birinciliğe oturan Baba Yapım imzalı dizisi Kimse Bilmez’in oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Daha önce de atv’in sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz’de Fikret’in gençlik aşkı ‘Gülendam’ karakterine hayat veren , Kimse Bilmez dizisinde Kurtbey’in kızı ‘Zeynep’ karakterine hayat verecek.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 15:46
‘Kimse Bilmez’ kadrosuna sürpriz bir isim

8. BÖLÜME DAMGA VURACAK

Birbirinden sürükleyici aksiyon ve dram sahneleriyle adından söz ettiren dizinin oyuncu kadrosuna, 8. bölümden itibaren tiyatro kökenli 19 yaşındaki Asya Taşkın damga vuracak. Dizide Kurtbey'in kızı 'Zeynep' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak olan Asya Taşkın, rolüyle izleyiciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Yönetmenliğini Kartal Çidamlı ve U. Hakan Eren'in üstlendiği dizinin Yönetici Yapımcılığını Osman Enes Yakut üstleniyor. Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide; Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler yer alıyor.

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‘Kimse Bilmez’ kadrosuna sürpriz bir isim
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