Mustafa kemal tiyatro sahnesınde

BUGÜN NELER OLDU

Yıllardır seslendirme sanatçılığı yapan ve pek çok ünlü filmde başta Leonardo DiCaprio olmak üzere dünya starlarının sesi olarak bilinen Arda Aydın, aynı zamanda Şehir Tiyatroları'nın en çalışkan oyuncularından biri. Seslendirme için stüdyoya girdiğinde 7 yaşında olan ve o zamandan bu güne 32 yılda 30 binden fazla işe sesiyle hayat veren Aydın, seslendirmeye devam ederken, diğer yandan kurduğu yapım şirketiyle oyunlar sahneye koyuyor. Geçtiğimiz ay sözü ve müzikleri kendisine ait 'Yazılmış Tüm Mektuplar' adlı bir de albüm çıkaran Aydın, üç yıl kadar önce Tuğrul Arsever ve Mert Yavuzcan'la birlikte şarkılar söyleyip anılar anlattığı 'Biraderler Cabaret'i sahneliyordu. Kısa zamanda büyük ilgi gören kabare, peşinden Biraderler Yapım şirketini doğurdu. İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde 'Felatun Bey ile Rakım Efendi' ve 'Ay Işığında Şamata' adlı iki oyunda rol alan Aydın, yeni kurduğu şirket çatısı altında beş projeyi seyirciyle buluşturuyor. Kabarenin yanı sıra Shakespeare'in 'Bir Yaz Gecesi Rüyası', otizmli çocukların oynadığı 'Pencere' isimli oyun, Çocuk Genç Sanat Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Sen Yaz Ben Oynarım' ve son olarak 'İlelebet' adlı oyun, seyirciyle buluşmaya devam ediyor.Aydın, şu sıralar ise Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdığı 'İlelebet' adlı oyunun turne heyecanını yaşıyor. İBB Şehir Tiyatroları'nın eski genel sanat yönetmeni ve Dramaturg Hilmi Zafer Şahin'in kaleme aldığı, yönetmenliğini de Aydın'ın üstlendiği tek kişilik oyun, 7 Ağustos'ta Ayvalık Amfitiyatro'da sahnelenecek. Eylül ayı itibariyle 42 Maslak'ta sahnelenmeye devam edecek olan oyun, Mustafa Kemal Atatürk'ün insani yönüne odaklanıyor. Aydın, oyunla ilgili şöyle konuştu: "Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı... Atatürk'le ilgili söylenmeyen, yazılmayan bir şey yok.Hep söylediği sözlerden yola çıkılarak oyunlar yapıldı. Biz hiç anlatılmamış hikayesine, 1924-1933 yılları arasındaki devrimlerin yaşandığı döneme odaklanıyoruz. Oyunda, Atatürk'ün hiç anlatılmamış hikayesini anlatması istenen bir oyuncunun yaşadıkları anlatılıyor." Atatürk'e bir saygı duruşu niteliği taşıyan oyunun kostümlerinde ise dünyaca ünlü modacı Arzu Kaprol imzası var.SAKIP Sabancı Müzesi'nin, Sabancı Vakfı'nın katkılarıyla başlattığı ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müzede Sahne etkinliğinin üçüncüsü, önceki akşam SSM'nin eşsiz Boğaz manzarasına sahip Fıstıklı Teras'ta başladı. Emre Koyuncuoğlu'nun sanat yönetmenliğinde bu yılki teması 'Şiirselleşmiş Beden' olarak belirlenen Müzede Sahne etkinliğinin açılışında, Dikmen Gürün de 'Kent ve Sanat ya da Kültürel Kimlik Dokusunun Renk Renk Örülüşü' başlıklı konuşma yaptı. Galata Perform'un Yüzyılın Evi, Seyyar Sahne'nin Tehlikeli Oyunlar'ının yanı sıra birçok panelin de yapıldığı etkinlikte bu akşam, Nazan Kesal'ın tek kişilik oyunu 'Yaralarım Aşktandır' adlı oyunu sahnelenecek.