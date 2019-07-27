1 haftalık tatilin bedeli 9.5 milyon TL

Dünyanın en görkemli yatları arasında ilk sıralarda yer alan 75 milyon dolar değerindeki Maltese Falcon, Fethiye'den sonra Bodrum'a demir attı. Rus müzisyen ve iş adamı Igor Krutoy ve ailesi, 2006'da Türkiye'de üç yılda yapılan ve dünyada ilk kez karbon fiber yelkenli olarak nitelendirilen Maltese Falcon ile ülkemize geldi. Putin'in 2018 seçim kampanyasının ünlü bir temsilcisi olan ve müziği için Rus hükümetinden devlet onurları alan Krutoy, eşi ve kızlarıyla çıktığı tatil için Maltese Falcon'ın kirası, mürettabat ve diğer giderler olmak üzere haftalık 9.5 milyon TL ödedi. Bodrum'da herkesin ilgi odağı olan yat, 2009'da 70 milyon Euro'ya Elena Ambrosiadou'ya satılmıştı. Yatın yelken alanı, bir futbol sahası büyüklüğünde.





TUZLA'DA YAPILDI

Maltese Falcon, 2006 yılında merhum Tom Perkins için İstanbul Tuzla Yıldız Tersanesi'nde yapıldı. Denizcilik dünyasında 'efsane' diye nitelenen mega lüks yelkenli motor yat, 2016 yılında yenilendi.

88 metre uzunluğunda, 12.5 metre genişliğindeki yatta bir spor salonu, masaj odası ve SPA yer alıyor. Güvertesinde jakuzi, ayrıca açık hava sineması ve bar da bulunuyor.





Mega yatın haftalık kiralama ücreti; mürettebat, yemeiçme masrafı ve spor aletleri dahil 1.5 milyon Euro...

Lüks yatın içinde bulunan su sporları eğitim alanında eğitmenler görev alıyor.