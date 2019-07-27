Türk müzik sahnesinin efsanevi grubu MFÖ, dün akşam Vadi Açıkhava’yı salladı!

Vadi Açıkhava'da gerçekleşen konserlerine 'Ele Güne Karşı' ile son derece enerji yüklü bir şekilde başlayan MFÖ şarkı esnasında seyircinin alkışlarla katılmasını isteyerek eğlencenin fitilini ateşledi. 'M.V.B.A', 'Ah Bu Ben', 'Bazen' ve 'Sakın Gelme' gibi dillerde yer etmiş hit şarkılarını 3 saat boyunca aynı coşku ile seslendirdi.

"Kimse yerinde durmasın bu gece herke eğlensin istiyoruz" diyerek Vadi Açıkhava'yı dolduran binlerce MFÖ hayranına seslenen Mazhar Alanson, sonrasında söylediği "Mecburen" ile renkli bir atmosfer yarattı.

1984'te çıkan 'Ele Güne Karşı' albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan, ülkenin dört bir yanında dopdolu konserlerde sahne alan MFÖ, 21 Eylül akşamı tekrar Vadi Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.