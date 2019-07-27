Haberler > Günaydın Haberleri > Türk müzik sahnesinin efsanevi grubu MFÖ, dün akşam Vadi Açıkhava’yı salladı!

Türk müzik sahnesinin efsanevi grubu MFÖ, dün akşam Vadi Açıkhava’yı salladı!

Yaz başından beri pek çok yıldızın sahne aldığı, ’un yeni eğlence mekanı Vadi Açıkhava’da konserlere imza atan Atlantis Yapım , 26 Temmuz’da efsanevi müzik grubu Mazhar ’ı (MFÖ) ağırladı.

Giriş Tarihi: 27.7.2019 12:41 Güncelleme Tarihi: 27.7.2019 12:42
Türk müzik sahnesinin efsanevi grubu MFÖ, dün akşam Vadi Açıkhava’yı salladı!

Vadi Açıkhava'da gerçekleşen konserlerine 'Ele Güne Karşı' ile son derece enerji yüklü bir şekilde başlayan MFÖ şarkı esnasında seyircinin alkışlarla katılmasını isteyerek eğlencenin fitilini ateşledi. 'M.V.B.A', 'Ah Bu Ben', 'Bazen' ve 'Sakın Gelme' gibi dillerde yer etmiş hit şarkılarını 3 saat boyunca aynı coşku ile seslendirdi.

"Kimse yerinde durmasın bu gece herke eğlensin istiyoruz" diyerek Vadi Açıkhava'yı dolduran binlerce MFÖ hayranına seslenen Mazhar Alanson, sonrasında söylediği "Mecburen" ile renkli bir atmosfer yarattı.

1984'te çıkan 'Ele Güne Karşı' albümüyle birlikte toplam 13 albümde (3 best of, 10 stüdyo albümü) dillere dolanan sayısız şarkıya imza atan, ülkenin dört bir yanında dopdolu konserlerde sahne alan MFÖ, 21 Eylül akşamı tekrar Vadi Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk müzik sahnesinin efsanevi grubu MFÖ, dün akşam Vadi Açıkhava’yı salladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN