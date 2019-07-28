Aşık Ali Nurşani oğlu Engin Nurşani için yardım çağrısı yaptı

Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan Aşık Ali Nurşani yardım için çağrısında bulundu.

Aşık Ali Nurşani kansere yakalanan oğlu için sevenlerinden yardım istedi

Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani "Değerli canlar. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı sizin herkesin tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum." dedi.