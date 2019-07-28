BUGÜN NELER OLDU

Dedektıftutup eski arkadaşı Gül Gölge'nin görüntülerini yayınlamaktan dolayı 9.5 yıl hapsi istenen Elif Gönlüm, Gölge'nin kendisi hakkında söylediği ağır ithamlar karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Gölge, Gönlüm için "Çapsız soytarı! Kirli oyunlar oynamasaydın şimdi bu halde olmazdın. Onuruma, aileme dil uzatılınca; cihan gelse tutamaz" demişti.Gönlüm, önceki gün sosyal medyada ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını 'Hayatta başarılar olur ancak en şanslısı güzel bir aileye sahip olmaktır' notuyla paylaştı. Gönlüm, Londra'da çay alanında uzmanlık eğitimini tamamladığını ve iki sertifika hakkı daha kazandığını da takipçilerine duyurdu. Öte yandan Gönlüm, bir takipçisinin 'Hakkınızda hayatın gizliliğini ihlal suçu işlediğinize dair belge var' yorumuna şu karşılığı verdi: 'Siz avukat mısınız? Savcılıktan mısınız, adliyeden mi? Pek bir bilmiş konuşmuşsunuz.'