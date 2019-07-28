Levent Yüksel’den Vadi Açıkhava’da arabesk ezgiler

Levent Yüksel, Vadi Açıkhava'daki konserine, yorumladıktan sonra uzun süre listelerin üst sıralarında yer alan 'Ya Sonra' şarkısıyla hızlı bir şekilde başladı. Seyircinin koro halinde eşlik ettiği 'İstanbul' ve 'Dedikodu' şarkıları ile coşkuyu arttıran Yüksel, arabesk albümünde de yer verdişi 'Mutlu Ol Yeter' ve 'Kaderimin Oyunu'nu da yorumladı. Levent Yüksel arabesk şarkıları söylerken bir yandan çaldığı elektro bağlama ile ne kadar usta bir müzisyen olduğunu gösterdi.

Hakan Akkaya imzalı iki farklı kıyafet giyen, 3 saate yakın sahnede kalarak 20 şarkı seslendiren Levent Yüksel, seyircinin yoğun isteği üzerine 'Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk'la bis yaptı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı kontrbas bölümünden mezun olan Yüksel, bu sırada ilerleyen yıllarda kendisiyle özdeşleşecek bas gitarıyla birçok sanatçıya eşlik etti. Fatih Erkoç ve Sertab Erener gibi ülke sahnemizin değerli isimleriyle çalışan sanatçı, ilk albümü Med Cezir'i 1993'te yayınladı. Albüme adını veren şarkının yanı sıra Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk, Kadınım, Beni Bırakın, Tuana ve Dedikodu gibi dillere dolanan, günümüzde halen hatırlanan şarkılara imza atan Levent Yüksel, Levent Yüksel'in 2. CD'si adındaki ikinci albümünü 1995'te yayınladı. Bu albümden Zalim, sanatçının kariyerinin en çok başarı yakalayan şarkılarından biriydi. İlerleyen dönemde Adı Menekşe (1998), Aşkla (2000), Uslanmadım (2004), Kadın Şarkıları (2006) ve Topyekûn (2012) albümlerini müzikseverlerle buluşturan Levent Yüksel, 1997'de Bi' Daha şarkısına çekilen eğlenceli videoyla, 2010'da ise Aşk Mümkün Müdür Hala adlı single'ıyla ve 2017 Hayatıma Dokunan Şarkılar ile adından söz ettirdi.