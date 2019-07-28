Sertap Erener sahnede düştü! "Sahne tuzaklarla doluydu"

Sertap Erener, konser için çıktığı sahnede ayağının takılması sonucu düştü. Sertap Erener, Ayvalık'ta sevenlerine konser verdi. Erener'in konser sırasında başına talihsiz bir kaza geldi. Şarkısına danslarıyla renk katan başarılı popçu ayağının takılması sonucu sahnede düştü. Erener, "30 yıldan fazladır sahnede şarkı söylüyorum. Dün gece ilk kez sahnede düştüm çünkü sahne diye çıktığım yer tuzaklarla doluydu. Şehirlerin ilçelerin beton yığını haline gelmesinden dolayı rahatsız olmayan ilgililer bir zahmet o betonu en azından bu sahnenin güvenilir olması için kullansalar! Elle sayılır sayıda konser yapabildiğimiz bu sahneleri, sanatçıların güvenliğini düşünüp düzeltseler" diyerek yetkililere seslendi.
Giriş Tarihi: 28.7.2019 14:52Güncelleme Tarihi: 28.7.2019 15:04
Pop müziğinin usta sanatçılarından Sertap Erener, konser için çıktığı sahnede ayağının takılması sonucu düştü.