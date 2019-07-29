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Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Halk ozanı 'nin oğlu için...

Bir süre önce gırtlak kanserine yakalanan ve sesini kaybeden halk ozanı , kendisi gibi ozan olan ve aynı hastalığa yakalanan oğlu Engin’in tedavisi için yardım talebinde bulunmuştu. Edinilen son dakika bilgisine göre, , gırtlak kanseri tanısı konulan ve tedavisi için yardım talebinde bulunulan halk ozanı 'ye gerekli desteğin sağlanacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 07:57 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 08:01
Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani için...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gırtlak kanseri nedeniyle bir süre önce sesini kaybeden halk ozanı Aşık Ali Nurşani, aynı hastalığa yakalanan ve kendisi gibi ozan olan oğlu Engin'in tedavisi için sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. Kısa sürede ilgi gören ve hızla paylaşılan mesaja Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da destek verdi.

Aşık Ali Nurşani kansere yakalanan oğlu için sevenlerinden yardım istedi

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

Aşık Ali Nurşani oğlu Engin Nurşani için yardım çağrısı yaptı

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Son dakika: Bakanlık harekete geçti! Halk ozanı Aşık Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani için...
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