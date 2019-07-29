‘Davetli çağırıp kendimizi kandırmaya gerek yok’

BUGÜN NELER OLDU

Şarkıcı Serkan Kaya, geçtiğimiz günlerde Didim'de yer alan Caprice Deluxe'de sahneye çıktı. Konsere 'Mesele' şarkısı ile başlayan Kaya, iki saat boyunca 'Zor Bela', 'Kalakaldım' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. 5 Ağustos'ta Harbiye'de sahneye çıkacak olan sanatçı, konser mekanlarının biletli seyirci dışında davetlilerle doldurulmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Benim konserlerimde şimdiye kadar sadece bilet satın alıp gelen izleyiciler vardı. Bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Çünkü kendimizi kandırmanın gereği yok. Eğer orası bir prestij noktasıysa, izleyici kitlesinin benim için geldiğini bilmek isterim."