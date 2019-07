Elektrik ve suyu boşa harcamam! Evde ekmek yaparım

BUGÜN NELER OLDU

- 'Ben Yanıyorum' adlı single'ım çıkalı bir hafta oldu. Hareketli şarkı yaptık, yazın insanları demoralize etmeyelim dedik. Artık tek şarkı çıkaracağım, albüm yapmayacağım çünkü albümü kimse almıyor. Best of albüm çıkarma yaşında değilim, yeni bir şeyler üretmekten yanayım. Klipte eşim, yeğenim, kız kardeşim hep birlikteydik; tam bir aile işi oldu. Şarkılarımın hepsinin bir hikayesi var. Bu şarkım da Hakkı Yalçın imzalı...- 70'lerde aşk başkaydı; 80'ler, 90'lar, hepsi başkaydı... Şimdi daha dijital ve kurgu geliyor bana her şey.Eskiden bir hikayesi vardı. O yüzden aşk da, sözler de başkaydı.- Sosyal medya fazlaca erozyona sebep oluyor. Sosyal medya olmasın demiyorum. Çocuklarımız çok önemli, onları sosyal medyadaki yanlışlıklardan korumamız lazım.- Evde elektriği, suyu fuzuli kullandırmam.Pet şişeleri ayrı bir yere koyarız.Daha çok cam şişe kullanırız. Dünyanın sonunu biz insanlar hazırlıyoruz.Bizim evde yoğurt, ekmek, kefir yapılır.Youtube kanalımda ofisimden yayınlar da yapacağım.- Ben şarkı yapıyorum, konservatuvar mezunuyum. İnanılmaz derecede sabırlıyım; bu hayattaki felsefem böyle.Sanatçılarla kavga ederek, polemiklerle popüler olmadım, eserlerimle tanındım.Kaplumbağa gibi yürürüm ama asla geri dönmem.- Yaklaşık 20 yıl Tarabya'da çalıştım.Sanatçı ve işletmenin karşılıklı hataları ve samimiyetsizlikleri yüzünden Tarabya bitti. Yapımcıma kaç sattım diye sorardım, tam rakamı söylemezdi.Şeffaflıktan uzaklaşıp daha fazla para kazanayım kaygısı her şeyi bitirdi. Sanatta tekelcilik olmaz. Konserleri de ayrıştırıp tekelleştiriyorlar.- Filmi Aralık ayında çektik, hava çok soğuktu. Sürekli dudak egzersizi yaptım çünkü konuşamıyordum.- Filmdeki mezarlık gerçek değildi, bir platoya kuruldu. Yine de gece geç saatlerde çekim yaparken insanlar sürekli arkalarına bakıp tribe giriyorlardı.- Sette bana soluk bir makyaj yapıldı, herkes yanımdan kaçıyordu! 4-5 kilo ağırlığında peruk takıldı. 'Hayalet karakteri için ön çalışma yaptınız mı?' diye soruyorlar bana. Ne yapabilirim ki, hayaletlerle mi görüşüyorum!- Dizi işleri bizim memuriyetimiz, sinema filmleri ise işin zevkli kısmı. Dizilerde aynı köylü kızını oynamamak için gittim dövme yaptırdım.İçsel bir durumdu bu...- Filmimiz 2 Ağustos'ta vizyona giriyor. Yazları hep Hollywood filmleri gösteriliyordu. Türk filmlerinin sayısı arttığı için artık yazın da vizyona giriyor.- Hikayeyi yazarken bir arkadaşım bana 'Gel sosyete cenazesine gidelim' dedi. Sanki partiye gider gibi Teşvikiye'ye cenazeye gittik. Sosyete cenazesinden yola çıkıp hayalet ve diğer karakterleri ekleyip 11 günde bu filmi yazdım.- Arkadaşlarım, sevgililerinden ayrılınca bana gelir, dert dinlerim. Oradan çıkarım yaptığım pek çok izlenimim var. Bunlar da senaryoma yansıyor.- Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Sıfır Atık projesi kapsamında pilot okul seçildi. Yıllardır çevre konusunda pek çok çalışmaya destek verdim. Beni söyleşi için okullarına davet ettiler. Okulda atıklardan yaptıkları müzik aletlerini çalarak 'Sıfır Atık' şarkısını söyleyen çocuk orkestrasıyla tanıştım. Çok etkilendim ve şarkıyı daha fazla kişinin duyması için harekete geçtim. Aranjör Murat Yeter ile çalışıp çocukların müzik öğretmenleriyle birlikte yazdığı şarkıyı geliştirdik. 'Hedef Sıfır Atık' adlı eğlenceli bir çevrecilik şarkısı yaptık.- İstanbul Havalimanı Atıktan Sanata projesinde yer alıyorum.Havalimanında sıfır atık çalışmaları yapan Akademi Çevre firmasıyla iletişim kurup şarkının klibini onların tesisinde çektik. Şarkının okullarda ders zili olarak çalmasını isterim.- Önümüzdeki hafta Bademli köyüne gidiyoruz. Plaj temizliği yapacağız, 3 Ağustos'ta herkesi bekleriz.- Çevrecilikle özdeşleşen ünlü sanatçılar var dünyada, onlara çok özeniyorum.- İlk defa bir filmde üçüncü sınıf ağır ablayı oynadım.'Nurhayat Abla' ilginç bir karakter; senaryoyu okuduğumda bayıldım, çok güldüm.Japonya'ya gittiğimde birkaç Japonca kelime öğrenmiştim. Beni oranın kültür bakanı ile tanıştırmışlardı, Japonca konuşan Türk kadın oyuncu diye! (Gülüyor) Filmde Japonca çeviri yaparken Japonca'mı tekrar ettim.- Komik bir kadınım, 10 yıl Almanya'da stand-up yaptım.Türkiye'de komedi yanımı gösterecek işlerde bulunmadım.- Sokakta birkaç kadın yanıma gelip beni çimdikledi ama genelde 'Bize kötüyü sevdirdin' diyorlar. Sert ve zor karakter olunca bana geliyorlar. Ben de o karakteri analiz ediyorum.