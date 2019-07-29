Son dakika haber: Şeyma Subaşı'nın kitabı için imza günü istekleri pes dedirtiyor! Şeyma Subaşı AVM'lerden bunları istiyor

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra her yaptığı ile olay olan Şeyma Subaşı, son olarak kitabı ile gündemde. 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan ünlü isim, kitap içerisindeki bazı bölümlere yönelik çeşitli eleştiriler almıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de imza günü düzenleyen Subaşı'nın istekleri ise ortaya çıktı.

ŞEYMA SUBAŞI AVM'LERDEN BUNLARI İSTİYOR...

Bir saatlik etkinlik karşılığında Şeyma Subaşı'nın alışveriş merkezlerinde imza günü için istekleri pes dedirtti.

İşte, son dakika magazin haberine ilişkin detaylar;