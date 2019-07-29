Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 29 Temmuz 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 29 Temmuz 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gezegenler bize ne diyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars -Ay düğümü ilişkisi; Türkiye'nin yer altı kaynaklarını ve kültürel değerlerini tarihsel boyutta ele alacak. Bilinmeyen değerler ortaya çıkarken, uluslararası tarih örgütleri ile iletişimimiz artabilir. Merkür gerilemesinin son 3 günündeyiz. Dünya sarsıntılı olaylara şahit olabilir.

Koç: Güne oldukça dingin başlayacaksın. Çevrende otorite sahibi kişiler tarafından yönlendirilmek istesen de bu duruma çok sıcak bakmayabilirsin. Keyif alarak başladığın işlerden daha sonrasında sıkılıyor olman, içinde bulunduğun ruhsal durumunla ilgili olabilir. Bugün kendine zaman ayırman daha doğru olacak.

Boğa: Şaşıracağın olayları duyacağın bir güne hazırlıklı ol. Bu olaylar karşısında takınacağın tavırla, az da olsa gelenekçi düşündüğünü fark edeceksin. Kendini ifade etme şeklinin değişmesi gerektiğinin farkında olman ailenle olan diyaloglarda sana olumlu geri dönüş sağlayacak. Bugün aynı zamanda birlikte vakit geçirdiğin arkadaşlarının tanıştıracakları kişilere dikkat etmende fayda var.

İkizler: Güne mutlu başlarken, bir an evvel işlerini programlayıp kendini rahatlatmak isteyebilirsin. Her şeyi bir düzene koymuşken, son anda gelen haberler tekrar düzenlemeler yapmana sebep olabilir. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, finansal durumunu iyileştirme yoluna gidebilirsin.