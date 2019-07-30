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Afyon’da ’tan Anadolu türküleri

Giriş Tarihi: 30.7.2019
Afyon’da Uğur Işılak’tan Anadolu türküleri
Sanatçı Uğur Işılak, sevilen şarkılarını bu kez Afyon Emirdağlılar için söyledi. Seslendirdiği şarkılar ve şiirlerle sevenleriyle buluşan Işılak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Işılak'ın geçmişten günümüze seslendirdiği 'Haydi Anadolu', 'Tek Seni Sevdim', 'Dönen Alçak Olsun', 'Dombra' gibi unutulmaz şarkılara, Emirdağlılar da hep bir ağızdan eşlik etti.

ÇİÇEK TAKDİMİ
Anadolu ve memleket türküleri, meydanı hınca hınç dolduran sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda Afyonkarahisar Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu ve Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Ali Özkaya, Emirdağ halkı adına Işılak'a çiçek ve plaket takdim etti.
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Afyon’da Uğur Işılak’tan Anadolu türküleri
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