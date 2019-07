Zeynep Elçin: Ben Ali’nin peşinden koşmaz, Pilot’u seçerdim

Atv'de yayınlanan 'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan Zeynep Elçin'le bir araya geldik. Dizide bir aşk üçgeninin ortasında kalan 'Duygu'yu canlandıran Elçin'le diziyi, rolünü, aşka bakışını konuştuk...



'Duygu', seyircinin yakınlık kurduğu karakterlerden biri oldu. Bunu neye bağlıyorsunuz?

'Duygu', kırılgan ve naifliğinin yanı sıra aslında çok cesur bir kız. 'Ali'ye platonik olarak aşık ve aşkından vazgeçmiyor. Onun bu kararlılığının seyirciye inandırıcı geldiğini düşünüyorum. Vazgeçmeyişi, aşkının peşinde koşması...



'Duygu, 'Ali'ye aşık ama 'Ali'nin gönlü başkasında...

Evet, 'Sevda'da. 'Duygu', 'Ali'ye olan aşkını belli etmiyordu ama 'Sevda' devreye girince artık kendisini göstermesi gerektiğini anladı. Yoksa 'Ali'yi kaptıracak. 'Duygu'nun esas savaşı 'Sevda'nın dahil olmasıyla başlıyor.



'Pilot' da 'Duygu'ya aşık. Tam bir aşk üçgeni var...

Dengeler daha değişik o tarafta. 'Uygar' da 'Sevda'ya aşık. 'Duygu'nun 'Ali'ye olan platonik aşkı devam ederken 'Pilot'un 'Duygu'ya olan ilgisi artıyor. Ancak 'Duygu', kendisinden uzak tutmaya çalışıyor 'Pilot'u. Çünkü kendi içinde tutarlı, kırmızı çizgileri olan bir kız 'Duygu'.







'PİLOT' BEKLEMELİ



'Pilot', 'Duygu'nun gönlünü kazanabilecek mi sizce?

'Duygu'nun, 'Pilot'un ona olan ilgisine karşılık vermemesinin tek nedeni; kendi aşkına ihanet etmek istememesi. 'Ali'ye karşı umudu her zaman var. 'Pilot'a yönelmesi için o umudun kesilmesi lazım. Bu nedenle 'Pilot'un sabırla beklemesi gerekiyor.



Sosyal medyadaki yorumlarda, 'Duygu'ya 'Ali'den vazgeç 'Pilot'un aşkına karşılık ver' diyorlar...

Evet, seyirci 'Pilot'tan yana. Ben de şunu söylüyorum; bir insan kalbini kaptırdığı kimseden bu kadar kolay vazgeçmemeli. Eğer bu kadar kolay vazgeçerse, yarın öbür gün 'Pilot'tan da kolayca vazgeçebilir. Bence bir kız kendisi için bu kadar şey yapan birine rağmen kendi aşkının peşinden gidiyorsa, o kız peşinden koşulacak bir kızdır.







AŞK BANA ÇOK UZAK



'Duygu'yla aynı görüşte misiniz siz de?

Değilim. 'Duygu'yla aynı kafada olmam çok zor. Bir kere benim birine platonik aşık olmam çok zor. Hoşlanırım, karşıdan bir karşılık gelmezse vazgeçerim. 'Duygu' kadar tutturmam. Benim hayatımdaki ilişkilerim etki-tepki üzerinedir. Tek taraflı bir şey yaşamam.



Peki, Zeynep olarak siz 'Ali'yi mi, 'Pilotu' mu tercih edersiniz?

Zeynep olarak benimle bu kadar ilgilenen 'Pilot' gibi bir adama yönelirdim.



İlk görüşte aşka inanıyor musunuz?

Tabii ki. Her an her şey olabilir ama şu an aşk bana çok uzak, yakın değil. Yoğun bir tempodayım, aşka ayıracak vaktim yok. Ailemi çok zor ikna ettim



Konservatuvar eğitimi aldınız mı?

Hayır ama oyunculuk eğitimim var, hâlâ da devam ediyorum. Bu işi çocukluğumdan beri istiyordum ama adını koymamıştım. Lisedeyken küçük bir tiyatro oyununda oynadım. Sahneye çıkmak, başka biri olmak bana çok farklı gelmişti. İktisat okudum ama sonra oyunculuğa yöneldim.



Ailenizi nasıl ikna ettiniz?

Zor oldu. Bankada kısa dönem çalıştım. Sonra işi bırakıp oyunculuğa yöneldim. Ailem beni izledikten sonra bana inandı.

BUGÜN NELER OLDU