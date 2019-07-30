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Son dakika haberi: 'nın 'lerden imza günü istekleri 'yok artık' dedirtiyor! Kitabı için bunları istiyor...

Geçtiğimiz yılın sonunda Acun Ilıcalı'dan boşanan ve İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan 'ndan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Subaşı, çıkardığı 'Sadece Şeyma' kitabı ile de uzun süre gündem olmuştu. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde ilk kez imza günü düzenlerken; 'lerden istediği talepler ise gün yüzüne çıktı. Yaklaşık bir saatlik imza günü için çeşitli istekleri bulunan Şeyma Subaşı'nın bu talepleri ise oldukça şaşırtıyor. İşte, son dakika magazin haberine ilişkin detaylar;

Giriş Tarihi: 30.7.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 09:46
Son dakika haberi: Şeyma Subaşı'nın AVM'lerden imza günü istekleri 'yok artık' dedirtiyor! Kitabı için bunları istiyor...

Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra her yaptığı ile olay olan , son olarak kitabı ile gündemde. 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan ünlü isim, kitap içerisindeki bazı bölümlere yönelik çeşitli eleştiriler almıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre, geçtiğimiz günlerde bir 'de imza günü düzenleyen Subaşı'nın istekleri ise ortaya çıktı.

ŞEYMA SUBAŞI AVM'LERDEN BUNLARI İSTİYOR...

Bir saatlik etkinlik karşılığında Şeyma Subaşı'nın alışveriş merkezlerinde imza günü için istekleri pes dedirtti.

İşte, son dakika magazin haberine ilişkin detaylar;

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Son dakika haberi: Şeyma Subaşı'nın AVM'lerden imza günü istekleri 'yok artık' dedirtiyor! Kitabı için bunları istiyor...
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