UNICEF Türkiye Komitesi buluştu

BUGÜN NELER OLDU

İş ve sanat dünyasından isimler, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yardım Melekleri Zafer Kozanoğlu ve Işıl Reçber'in katkılarıyla en zor durumdaki çocuklar yararına düzenlenen davette buluştu. Titanic Deluxe Bodrum'da düzenlenen davette 'Aşk Yüzyılı Bitti' isimli kitabın yazarı Prof. Dr. Nuran Yıldız, değişen ilişki biçiminin çocuklar üzerindeki etkisi konusunda davetlileri bilgilendirdi. UNICEF Türkiye Milli Komitesi Yardım Meleği Zafer Kozanoğlu da, UNICEF'in Türkiye'de yaptığı çalışmalarla ilgili bilinirliğin giderek arttığına, Titanic Hotels gibi kurumsal firmaların duyarlı yaklaşımları ile çocukların refahını artırmak için birçok projeye imza atabildiklerine değindi.