Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Temmuz 2019 Salı - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Temmuz 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Temmuz 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür Retro'sunu uğurlamak için gün sayıyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 TEMMUZ 2019 SALI - ASTROLOJİ

#Astrogündem: Venüs- Neptün iletişimi dünyanın en küçük ülkesi Vatikan'ı ve dini değerleri hedefine alıyor. Bağımsızlığını ilan etmek isteyen ülkeler bugünden sonra dünya gündemini karıştırabilir. Siyasi isimler hakkında yayılan spekülatif haberler hızını artıracak.

Koç: Planlarını gündeme göre yapman gerekebilir. Ani gelişen durumlarda soğukkanlılığını korumalısın. Üstlerinin ve çalışma arkadaşlarının tavırlarını hoş karşılamasan da senin de konuşma ve iletişim konularında sinirlerine hâkim olman gerekecek.

Boğa: Detaycı ve planlı hareket etmeye çalışacağın bir gün. Edindiğin yeni çevrede iletişimin yüksek oluşu, birçok avantajı da beraberinde getirecek. Çalışma ortamında teknolojik konularda sıkıntılar yaşayabilirsin. Eğer evli bir Boğa burcuysan çocuklarınla vakit geçirebilir, ailene zaman ayırabilirsin.

İkizler: Başarıyı elde etmek ve hedefine ulaşmak için daha fazla mücadele etmen gerektiğini biliyorsun. Çalışma ortamındaki hırs ve rekabetin neden olduğu kötücül davranışlar karşısında gardını alabilirsin. Kendi işini yapan bir İkizler burcuysan, kazancını arttırabilmenin yollarını arayabilirsin.