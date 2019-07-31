Kimse Bilmez yine zirvede!

ALİ, CESEDİN KARDEŞİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİ!

Ali, Kurtbey'in gösterdiği cesedin kardeşine ait olmadığını öğrendi. Bu kumpası kuranları bulmak için harekete geçti. Ali, her şeyin arkasındaki ismin Kurtbey olduğunu öğrenebilecek mi?

PİLOT, KURTBEY'İN ELİNDEN KAÇTI!

Pilot, Kurtbey'in elinden kaçarak kurtulmayı başardı. Ali'nin Erniko'nun katili olduğunu öğrenen Pilot ne yapacak? Pilot, Ali'yi öldürecek mi?

VEDAT, SEVDA'YI KAÇIRDI!

Vedat, Pilot'u Ali'nin elinden almak için Sevda'yı kaçırdı. Ali, Sevda'yı kurtarmak için harekete geçti. Sevda'yı kurtardı ama onu bekleyen tehlikeyi göremedi. Ali ve Sevda onları bekleyen tehlikeden kurtulabilecek mi? Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler de yer alıyor. Kimse Bilmez, her Salı saat 20.00'de atv'de!