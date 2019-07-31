Haberler > Günaydın Haberleri > Kimse Bilmez yine zirvede!

Kimse Bilmez yine zirvede!

Salı akşamları atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez, 8.bölümü ile Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Kimse Bilmez’in yeni bölümü, Tüm Kişiler’de %4,06 izlenme oranı ve %14,28 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 31.7.2019 11:08
Kimse Bilmez yine zirvede!

ALİ, CESEDİN KARDEŞİ OLMADIĞINI ÖĞRENDİ!

Ali, Kurtbey'in gösterdiği cesedin kardeşine ait olmadığını öğrendi. Bu kumpası kuranları bulmak için harekete geçti. Ali, her şeyin arkasındaki ismin Kurtbey olduğunu öğrenebilecek mi?

PİLOT, KURTBEY'İN ELİNDEN KAÇTI!

Pilot, Kurtbey'in elinden kaçarak kurtulmayı başardı. Ali'nin Erniko'nun katili olduğunu öğrenen Pilot ne yapacak? Pilot, Ali'yi öldürecek mi?

VEDAT, SEVDA'YI KAÇIRDI!

Vedat, Pilot'u Ali'nin elinden almak için Sevda'yı kaçırdı. Ali, Sevda'yı kurtarmak için harekete geçti. Sevda'yı kurtardı ama onu bekleyen tehlikeyi göremedi. Ali ve Sevda onları bekleyen tehlikeden kurtulabilecek mi? Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve Ahmet Mekin gibi usta isimler de yer alıyor. Kimse Bilmez, her Salı saat 20.00'de atv'de!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kimse Bilmez yine zirvede!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN