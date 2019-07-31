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O ada senin bu sahil benim! sefada

Kendisinden 30 yaş küçük yeni sevgilisi ile Miami’den dönen , şimdi de Çeşme ile Yunan Adaları arasında mekik dokuyor. Ilıcalı’yı, önceki gün Alaçatı’da kalabalık kız arkadaş grubunu sürat teknesiyle gezdirirken görüntüledik

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019
O ada senin bu sahil benim! Acun Ilıcalı sefada

HADİ MİKONOS'A GİDELİM
Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ABD'den döndü, yazı Çeşme'deki villasında geçiriyor.



Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisini Mikonos adasına götüren Ilıcalı, bir yandan da sürekli ünlü misafirlerini ağırlayıp eğlenceli günler geçiriyor.



ESKİ MANKEN ERON DA VAR
Son olarak eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ve İbrahim Büyükak'ı ağırlayan Acun, önceki gün de aralarında eski manken Esra Eron'un da olduğu kalabalık kız grubunu marinadan aldı.



Ekibi, tekneyle dolaşırken görüntüledik.

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O ada senin bu sahil benim! Acun Ilıcalı sefada
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