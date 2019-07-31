O ada senin bu sahil benim! Acun Ilıcalı sefada

HADİ MİKONOS'A GİDELİM

Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ABD'den döndü, yazı Çeşme'deki villasında geçiriyor.







Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisini Mikonos adasına götüren Ilıcalı, bir yandan da sürekli ünlü misafirlerini ağırlayıp eğlenceli günler geçiriyor.







ESKİ MANKEN ERON DA VAR

Son olarak eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ve İbrahim Büyükak'ı ağırlayan Acun, önceki gün de aralarında eski manken Esra Eron'un da olduğu kalabalık kız grubunu marinadan aldı.







Ekibi, tekneyle dolaşırken görüntüledik.

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