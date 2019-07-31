Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 31 Temmuz 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 31 Temmuz 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 31 Temmuz 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ağustos ayı toparlayıcı başlayacak" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 31 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars -Neptün uyumsuzluğu 1954 doğumlu birçok kişinin ve en başta Angela Merkel'in sağlığını konuşturacak. Bugünden sonra mülteci kampları ve Meksika sınırı dünya gündeminde daha çok yer alabilir.

Koç: Akışına bıraktığın olayları kontrol altına almanın zamanı geldi. Devamlılığı olan sorunlarınla ilgili çözümler bulabilirsin. Sadece kariyerine odaklanman yakınların tarafından bencilce bulunabilir. Bugün beklenmedik haberler kapını çalabilir ve hayatını etkileyecek kararlar almak zorunda kalabilirsin.

Boğa: Bugün Ay, akşam saatlerine kadar boşlukta hareket ediyor. İletişim araçlarıyla mesafeni açabilir, kısa bir süre de olsa kendini teknolojiden soyutlamak isteyebilirsin. Eğer bir süredir iş arayışı içinde olan bir Boğa burcuysan bir yakınının aracılığı ile iş bağlantıları kurabileceğin insanlarla tanışabilirsin.

İkizler: Kendine yeni bir yol hazırlamanın vakti geldi de geçiyor. Geçmiş geçmişte kaldı ama izleri seninle! Bugün, geçmişte kalan biriyle karşılaşıp uzun zamandır çözümlenmemiş konuları bir sonuca ulaştırma fırsatı yakalayabilirsin. İlişkisi olmayan bir İkizler burcuysan, senden hoşlanan kişiye şans vermek isteyebilirsin.