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’da arabesk gecesi

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Yavru Vatan’da arabesk gecesi
Ünlü sanatçı Serkan Kaya, geçtiğimiz cumartesi akşamı Kaya Palazzo Resort&Casino Girne'de sahneye çıktı. Kıbrıslı sevenlerini şarkılarıyla mest eden Kaya, yaz döneminde yoğun bir konser maratonu içinde olduğunu söyledi. Arabeskin usta sesi gecede, Müslüm Gürses'ten Barış Manço'ya, Ahmet Kaya'dan Şebnem Ferah'a, Karadeniz türkülerinden halaya kadar her zevke hitap edecek türde şarkılar ve türküler söyledi. Barış Manço'nun 'Dağlar Dağlar' parçasına, hayranları da hep bir ağızdan eşlik etti. Güzel bir geceye imza atan Kaya, konser bitimine doğru kendisini izleyen misafirlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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Yavru Vatan’da arabesk gecesi
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