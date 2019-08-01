Bodrum'da 34 plakalı vurgun

KOOPERATİF BAŞKANI ANLATTI

Bodrum'un yeni gündemi korsanlar! Yaz aylarında türeyen korsan taksiciler, genellikle İstanbul'dan geliyor. Duruma tepki gösteren Gölköy 218 No'lu Taksiciler Kooperatif Başkanı Tarık Akan, GÜNAYDIN'a konuştu: "İstanbul'dan gelen yaklaşık 300 korsan, burada organize şekilde çalışıyor."







KARTVİZİTLERİ BİLE VAR

Kartvizit basan korsanlardan yaka silken Akan, "Büyük para kazanan bu korsanlar lüks kulüplere gidip haksız kazançlarıyla sefa sürüyorlar. Jandarmaya durumu bildirdik. Bu arada bir arkadaşımızı dövdüler, birine bıçak gösterdiler. Jandarma, 15 gündür sıkı takipte" diyor.

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