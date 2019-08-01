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'da 34 plakalı vurgun

taksici esnafı, İstanbullu korsanlardan yaka silkiyor: “34 plakalı yaklaşık 300 korsan var. Yalıkavak’ta bir arkadaşımızı dövdüler. olaya el attı. 16 korsan yakalandı, 21 araç trafikten men edildi”

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2019
Bodrum'da 34 plakalı vurgun

KOOPERATİF BAŞKANI ANLATTI
Bodrum'un yeni gündemi korsanlar! Yaz aylarında türeyen korsan taksiciler, genellikle İstanbul'dan geliyor. Duruma tepki gösteren Gölköy 218 No'lu Taksiciler Kooperatif Başkanı Tarık Akan, GÜNAYDIN'a konuştu: "İstanbul'dan gelen yaklaşık 300 korsan, burada organize şekilde çalışıyor."



KARTVİZİTLERİ BİLE VAR
Kartvizit basan korsanlardan yaka silken Akan, "Büyük para kazanan bu korsanlar lüks kulüplere gidip haksız kazançlarıyla sefa sürüyorlar. Jandarmaya durumu bildirdik. Bu arada bir arkadaşımızı dövdüler, birine bıçak gösterdiler. Jandarma, 15 gündür sıkı takipte" diyor.

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Bodrum'da 34 plakalı vurgun
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