Aleyna Tilki'nin sosyal medya çağrısı olay oldu!

Her yaptığı olay olan ve magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, yine şaşırttı! Sosyal medyadan takipçilerine sorduğu soruyla günün konusu olan Aleyna Tilki, kısa sürede binlerce yorum aldı. Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Aleyna Tilki, sosyal medyada oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. İşte Aleyna Tilki’nin sosyal medyada olay olan ve çok konuşulan çağrısı…
Giriş Tarihi: 1.8.2019 11:00Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 11:09
Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla sosyal medyada günün konusu oldu. Aleyna Tilki, takipçileri arasında gerçek bir çobanın bulunup bulunmadığını sordu ve arkadaş olmak istediğini ekledi.