Hadise'den kardeşine anlam yüklü mesaj!

Hadise, ablasıyla yaşadığı problemlerle gündeme gelmiş ardından menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz ve modacısı olan kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayırmıştı. Bir dargın bir barışık olan Açıkgöz kardeşler yine şaşırttı. Hadise, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kardeşi Derya Açıkgöz’e olan desteğini belirtti. İşte Hadise’nin o paylaşımı…
Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:12Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 15:16
Hadise bir yıl önce kardeşleriyle kavga etmiş, menajerliğini yapan ablası Hülya ve modacısı olan kardeşi Derya ile yollarını ayırmıştı...