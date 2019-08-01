Nurgül Yeşilçay rolü için bambaşka biri oldu!

Nurgül Yeşilçay rolü için bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şoke eden Nurgül Yeşilçay’ı gören hayranları tanıyamadı. Nurgül Yeşilçay, rolü için büyük bir değişim yaşadı. Kilolu bir görünüm elde etmesi için şişmanlatma aparatları takılan Nurgül Yeşilçay, yeni haliyle ‘Yok artık’ dedirtti. İşte Nurgül Yeşilçay’ın o görüntüsü…
Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:36Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 15:38
Nurgül Yeşilçay'ın rolü için yaşadığı değişim şaşkına çevirdi. Nurgül Yeşilçay, rol alacağı filmde İlknur karakteriyle yer alacak.