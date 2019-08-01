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rolü için bambaşka biri oldu!

rolü için bambaşka birine dönüştü. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla şoke eden Nurgül Yeşilçay’ı gören hayranları tanıyamadı. Nurgül Yeşilçay, rolü için büyük bir değişim yaşadı. Kilolu bir görünüm elde etmesi için şişmanlatma aparatları takılan Nurgül Yeşilçay, yeni haliyle ‘Yok artık’ dedirtti. İşte Nurgül Yeşilçay’ın o görüntüsü…

Giriş Tarihi: 1.8.2019 15:36 Güncelleme Tarihi: 1.8.2019 15:38
Nurgül Yeşilçay rolü için bambaşka biri oldu!

'ın rolü için yaşadığı değişim şaşkına çevirdi. Nurgül Yeşilçay, rol alacağı filmde İlknur karakteriyle yer alacak.

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Nurgül Yeşilçay rolü için bambaşka biri oldu!
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