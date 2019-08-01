Tatilde aşk başkadır

GÜN BATIMI POZU

Manken Ece Gürsel, Gümüşlük'te. Gürsel, gün batımında çekilen bir fotoğrafını 'Hayatın tamamını anlamalısın, küçük bir parçasını değil' notuyla paylaştı.







TEKNEDEN PİLATES DERSİ

Ebru Şallı, tekneyle Bodrum'un koylarını geziyor. Teknede pilates yapmayı ihmal etmeyen Şallı, takipçilerine tüyolar da veriyor.







YALNIZ ÇİÇEK

Uzun süredir ekranda olmayan ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz hafta sonu Bozcaada'da ortaya çıktı. Boluğur, gün boyu sahilde güneşlendikten sonra bağ bozumuna katıldı.?





SEVGİLİSİYLE BOZCAADA'DA

İvana Sert, Bozcaada'da Mercedes-Benz Türk işbirliğiyle düzenlenen Yapı Kredi Summer Escape festivaline sevgilisi Tarhan Telli'yle katıldı. Aşk tazeleyen çift, geçtiğimiz hafta sonu denizin ve güneşin tadını çıkardı.







DENİZE GİRMEK İSTEMEDİ

Bozcaada'dakıi yaz festivaline katılan oyuncu Aleyna Solaker'e, sevgilisi Berk Boyacıgil eşlik etti. Denizin soğuk olduğunu gören Solaker, uzun süre iskelede bekledi. Boyacıgil, dakikalarca uğraştıktan sonra sevgilisini denize girmeye ikna etti.







EVLAT SEVGİSİ BAŞKA

Sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir Serter'le Yalıkavak'ta tatil yapıyor. Yıldız, geçtiğimiz günlerde oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.



