Türk Rock müziğinin geçit töreni yıla damgasını vurmaya hazırlanıyor!

6. kez gerçekleşecek Türk Rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali 28 Ağustos – 1 Eylül 2019 tarihleri arasında Edremit Akçay Sahili' nde düzenlenecek. Toplam 3 ayrı sahnede (3. sahne çok yakında açıklanacak) 5 gün boyunca onlarca önemli müzik grubunu ve sanatçısını ağırlayacak olan festival, yine izleyici rekorları kırmaya hazırlanıyor.

Her yıl büyüyerek ve güçlenerek Türkiye' nin gelmiş geçmiş en büyük festivali olma unvanını kazanan Zeytinli Rock Festivali, ülkenin dört bir yanında yapılan yeni festivallere ilham kaynağı olurken bir yandan da ülkemizdeki kamplı festival kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini de sağlayarak katılımcılara "Gerçek Festival Deneyimi'ni" sunuyor.