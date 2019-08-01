Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumu ve Astroloji 1 Ağustos 2019

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Ağustos 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 1 Ağustos 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Mucizelerle gelen ağustos ayına merhaba diyoruz" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Yeniay, Aslan burcunda meydana gelirken, iletişim gezegeni Merkür'de geri hareketine son verip Yengeç burcunda düz seyrine giriyor. Ağustos ayının temasını düzenleyecek olan bu iki gezegen seyri dünyanın gündemini bir anda başka bir boyuta taşıyabilir. Dünya bugünden sonra yer altı kaynaklarını madenleri ve limanları konuşacak.

Koç: Neyin önemli neyin önemsiz olduğunu belirleyebilirsin. Olgunlaşmanı sağlayacak her olaya nezaketle yaklaşman çevrendekiler tarafından takdir toplayacak. Bugün işler senden yana. Beklediğin telefon görüşmesi heyecanlanmana sebep olabilir. İşinle ilgili planlanan seyahatin bir başka tarihe ertelendiğini duyabilirsin.

Boğa: İş ve eğitim konusundaki araştırmaların artacak. Yeni projelerde yer almak ve finansal konulara ağırlık vermek istiyorsan; olayları tüm açıklığı ile görmende ve akılcı yaklaşmanda fayda var. Hedeflerine ve ideallerine yaklaşmak için canla başla çalışırken, geçmişten bu yana bir türlü gerçekleştiremediğin planlarını da hayata geçirebilirsin.

İkizler: Sadece kendi hayatına odaklanmak isteyeceğin bir gün. Kendi işini kurmayı planlıyorsan, resmi olarak bugün ilk adımı atabilirsin. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, inişli çıkışlı aşk hayatın konusunda net bir karar alabilirsin. Yakın çevrenle bu durumu paylaşman, sevgilinin kulağına gidebilir. Sevgilisi olmayan bir İkizler burcuysan, beklemediğin bir arkadaşının ilgisini fark edebilirsin.