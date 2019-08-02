Demet Akalın'dan “Bir Demet Show”

Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın, dünya starlarını ağırlayan İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde gerçekleşen "Turkcell Yıldızlı Geceler" konser serisi kapsamında dün gece konserinde kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. Saatler öncesinden Açıkhava sahnesine akın eden binlerce binlerce hayranına müzik ziyafeti çeken Demet Akalın "Bir Demet Show " olarak adlandırdığı konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

DÜNYA STANDARTLARINDA ŞOV!

Kariyeri boyunca yaptıklarıyla her zaman gündem değiştiren Demet Akalın, konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları de seslendirdi. Her şarkıya özel hazırlanmış şovlar ile uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir performans sergileyen Akalın, yine ilklere imza atarak farkını bir kez daha ortaya koydu. Sergilediği şovuyla dünya starlarını aratmayan Demet Akalın, Gülşah Saraçoğlu imzalı kostümleri, dansları ve sürprizleriyle kendine hayran bıraktı.

Akalın'ın Harbiye Açıkhava konseri için özel tasarlanan sahnesinde adeta görsel bir şölen vardı. Sahne dekoru, kostümler ve genel konsept için 100 kişilik bir ekiple çalışan Demet Akalın hayranlarına tam anlamıyla bir müzik şöleni yaşattı.

SİMGE SÜRPRİZİ… SİMGE "EYLÜL" AYINDA HARBİYE DE KONSER VERİYOR!

Konserin en şenlikli anlarından biri ise son günlerin gözde ismi Simge'nin yaptığı sürpriz oldu. Demet Akalın'ın çağrısını kırmayarak sahneye çıkan ve çok sevilen "Öpücem" şarkısını söyleyen Simge sesiyle olduğu kadar yaptığı göbek dansı ile de nefesleri kesti.

Demet Akalın 'ın Pop müziği için ve kendisi gibi onun arkasından gelen yeni nesil için büyük şans olduğunu söyleyen Simge, ilk günden bugüne kadar kendisine verdiği destek için Akalın'a teşekkür etti. Demet Akalın 'da Eylül ayında Poll Prodüksiyon'un organizasyonunu ile Simge 'nin ilk Harbiye Açık Hava konserinin olacağını duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER…

Her zamanki gibi dansçılarının eşlik ettiği Demet Akalın 'ın Harbiye Açıkhava "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserlerindeki "Bir Demet Show" u izleyenler arasında Alişan & Buse Varol, Merve Özbey, Berkay & Özlem Şahin, Gökhan Tepe, Ayla Çelik, Sefa Doğanay, Aslı Hünel ve kızı Hira gibi birbirinden ünlü isimler vardı.

ÖZEL DETAYLAR…

Her konserinde olduğu gibi Demet Akalın Harbiye Açıkhava "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserlerindeki "Bir Demet Show" için de yine özel bir kulis hazırlatıp gelen tüm konuklarına ikramlar hazırladı.

MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLADI…

Demet Akalın'ın Harbiye Açıkhava "Turkcell Yıldızlı Geceler" konserinden kendi adına elde ettiği geliri yine her zaman bağışçısı olduğu Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını açıkladı.